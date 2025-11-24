به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوگواره آئینی، نمایشی «یاس کبود» در محوطه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در این ویژه‌برنامه جمعی از هنرمندان نمایش‌های آئینی و فعالان فرهنگی کانون به روایت‌گری با مضامین مربوط به مصائب اهل بیت (ع) با محور زندگی حضرت زهرا (س) پرداختند.

در سوگواره نمایشی «یاس کبود» هنرمندان، و عاشقان به خاندان عصمت و طهارت ارادت خود را به‌شیوه «معرفی وقایع و شخصیت، شعر خوانی، مرثیه‌سرایی، قصه‌گویی و نمایش آئینی» برای مخاطبان کودک و نوجوان و دیگر علاقه‌مندان به‌اجرا گذاشتند.

مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برنامه ریزی طرحی به نام نماش‌های آئینی ویژه کودکان و نوجوانان است. این برنامه در طرح هزار رویا یک نگاه در حال اجرا هست. در این طرح نسخه‌های تعزیه متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان بازآفرینی و اجرا خواهد شد. هدف از این برنامه حفظ نگهداری و ارتقای نمایش‌های آئینی همچون نقالی پرده خوانی تعزیه خوانی و مناجات خوانی به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان و خانواده شأن است

از ابتدای سال تاکنون نمایش‌های آئینی بسیاری از جمله قافله سالار به کارگردانی محسن شاهچراغی، قصه‌های واقعی به کارگردانی راحله شمس آبادی و اولین بازی به کارگردانی میثم یوسفی، عَلَم به کارگردانی صادق کیانی مقدم، و ... تولید بازتولید و اجرا شده است.