به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک، یکروز بعد از دیدارش با ترامپ در کاخ سفید، اعلام کرد که به خاطر مشکلات مردم نیویورک با ترامپ دیدار کرده است و همچنان ترامپ را یک فاشیست و تهدیدی برای دموکراسی می‌داند.

مجری تلویزیون ان بی سی آمریکا از زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک پرسید: در آن نشست خبری خبرنگاری از شما پرسید که آیا هنوز معتقدید که رئیس جمهور ترامپ یک فاشیست است؟ شما می‌خواستید جواب بدهید، اما ترامپ وسط حرف تان پرید. الان می‌خواهم شفاف از شما بپرسم که آیا ترامپ یک فاشیست است؟ این را هم گفته بودید که ترامپ به دموکراسی ما حمله کرده؟ هنوز هم همینطور فکر می‌کنید؟

ممدانی اینگونه پاسخ داد: بعد از ان صحبت‌های رئیس جمهور، من گفتم: بله. این همان چیزی است که قبل هم گفته‌ام و الان به آن اعتقاد دارم. من درباره به هر آنچه که قبلا درباره ترامپ گفته‌ام همچنان معتقدم و از آن کوتاه نمی‌آیم.

تنسی براندو فعال اجتماعی آمریکایی در این باره گفت: واقعا خیالم راحت شد وقتی که دیدم ممدانی عقب نشینی نکرد و مثل بقیه سیاستمدار‌ها مبهم جواب نداد. عقب نشینی می‌کرد به معنای خیانت و توهین به رای دهندگانی که از ترامپ به شدت عصبانی هستند.

اندی اوستروی فعال رسانه‌ای آمریکایی نیز معتقد است: اگر قرار باشد که جنبش ماگا به عنوان طرفداران پرهیاهوی ترامپ، از چیزی متنفر باشند، نمونه شاخص آن ممدانی است، چرا که هم مسلمان و هم سوسیالیست است. اینکه ممدانی با رفتار محکم و سنجیده اش اجازه نداد مشابه ماجرای تحقیر زلنسکی در کاخ سفید تکرار شود، طرفداران ماگا را بسیار عصبانی کرده است.