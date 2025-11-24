پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیکرهای مطهر شهدای فاطمی در ضاحیه بیروت تشییع شد.
سید هیثم طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله و چهار نفر دیگر یکشنبه در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در ضاحیه بیروت به شهادت رسیدند.
در مراسم باشکوه تشییع شهدا شرکت کنندگان با در دست داشتند شعارهای هیهات من الذله و لبیک یا نصرالله بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند.
آنها تصاویر شهدای مقاومت و همچنین شهدای تجاوز تروریستی را هم همراه داشتند و خواستار انتقام از رژیم صهیونیستی و پاسخ به این اقدام آنها شدند.
پیکرهای مطهر شهدا در میان شعارهای مردم پس از تشییع در مسیر خیابان غبیری ضاحیه، به گلزار شهدا منتقل شدند و سپس در کنار همرزمان شهیدشان در گلزار شهدا آرمیدند.
در اقدام تروریستی دیروز به ساختمان ده طبقه مسکونی ۲۸ نفر دیگر هم مجروح شدند.
همزمان با مراسم تشییع رزمایش رژیم اشغالگر در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی هم مرز با جنوب لبنان بر گزار میشد و پهپادهای شناسایی و تهاجمی صهیونیستی در عمده آسمان لبنان در حال پرواز بودند.