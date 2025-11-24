امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تمدید نشدن بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳- ۲۲:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
خبرهای مرتبط

به روز رسانی پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی تا پایان آذرماه

ورود کمیسیون اصل نود به بحران قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران برقرار است

برچسب ها: بیمه تکمیلی درمان ، بازنشستگان تامین اجتماعی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 