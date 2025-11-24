به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دانش آموزان و اولیا آن ها در دورود میزبان خانواده های شهدا بودند تا یاد و خاطره شهدا را گرامی دارند.

روح الله لک علی آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی اعتقادی راسخ به شهدا و سیره شهدا دارند افزود:مردم ایران اسلامی تا پای جان حافظ ارزش های اسلام، انقلاب و شهدا هستند و هرگز اجازه نخواهند داد توطئه ها و خواب های دشمنان تعبیر شود.