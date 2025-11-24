به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران رومیانی گفت: پیرو دریافت گزارش کشف جسد فردی حدوداً ۵۰ ساله در مورخه ۲۰ آبان امسال در محل پل واقع در جاده اصلی گتوند به دزفول، بلافاصله با دستور قضایی، بررسی این موضوع و دستگیری عوامل این قتل در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این ارتباط و با تحقیقات انجام شده، چند نفر به‌عنوان مظنون شناسایی و طی یک عملیات ضربتی توسط پلیس با حضور بازپرس پرونده دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند که پس از تفهیم اتهام صراحتاً به ارتکاب قتل عمد اعتراف کرده و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.ت

دادستان عمومی و انقلاب گتوند تاکید کرد: اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی بدانند که در برابر اقتدار نهاد‌های امنیتی، انتظامی و قضایی، سرانجامی جز به دام افتادن و تسلیم در برابر قانون و اراده مردم برای آنان متصور نیست. امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و برخورد قاطع، بدون اغماض و مبتنی بر سیاست جناییِ تسامحِ صفر با جرایم خشن، سازمان‌یافته و هنجارشکنانه در دستور کار قرار دارد. تلاش شبانه‌روزی برای حفظ و ارتقای امنیت پایدار، از اولویت‌های اصلی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان است.