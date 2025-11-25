معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:مایعات، میوه و سبزیجات را در زمان آلودگی هوا بیشتر مصرف کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، وی با بیان اینکه در روزهای آلودگی هوا از فعالیت در فضای باز اجتناب کنید گفت: اگر الزاما بایستی در هوای آزاد فعالیت کنید، ضمن استفاده از ماسک مناسب، زمان فعالیت را به حداقل ممکن کاهش دهید.

وی گفت: اگر مجبور به خروج از منزل هستید از ماسک مناسب استفاده کنید. ماسک‌های N۹۵ یا FFP۲ بسیار موثر است و چندبار مصرف هستند از ورزش در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستید خودداری کنید.

معاون بهداشت استان البرز با بیان اینکه پیاده روی در پارک‌ها نیز توصیه نمی‌شود گفت: تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت دانش آموزان صورت می‌گیرد که در معرض هوای آلوده قرار نگیرند؛ بنابراین دانش آموزان از بازی و گردش در هوای آلوده (زمانی که به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام می‌شود) خودداری کنند.

وی گفت: درخانه یا محیط‌های بسته بمانید و در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگاه دارید. درصورت امکان، در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید. هنگام استفاده از دستگاه تهویه مطبوع دکمه چرخش داخلی را فشار دهید.

وی گفت: در زمان آلودگی هوا شیشه‌های خودرو را بالا نگه دارید. اگر مبتلا به آسم هستید و یا نشانه‌هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده می‌نمایید برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه‌ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنید.

