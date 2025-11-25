اجتماع ۱۵ ساله عزاداران البرزی در میدان فاطمیه کرج
در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، میدان فاطمیه شاهینویلا بار دیگر صحنه حضور گسترده عزاداران و دلدادگان بانوی دو عالم شد.
امسال نیز دستههای عزاداری از نقاط مختلف شهر با نوای «یا زهرا» و پرچمهای عزای برافراشته وارد میدان شدند و با نوحهخوانی، سینهزنی و قرائت مراثی، ارادت خود را به ساحت حضرت زهرا سلاماللهعلیها ابراز کردند. فضای معنوی مراسم با حضور خانوادهها، هیئات مذهبی و عاشقان اهلبیت (ع) حالوهوایی متفاوت به این میدان بخشید.
نوجوانان و جوانان حضوری چشمگیر در این مراسم داشتند؛ نسلی که حضرت زهرا (س) را الگوی ولایتپذیری، صبر، ایمان و فداکاری میدانند و تلاش میکنند ارزشهای او را در زندگی فردی و اجتماعی خویش جاری سازند. حضور پررنگ این نسل، به باور بسیاری از شرکتکنندگان، نشاندهنده تداوم فرهنگ عزاداری و انتقال مفاهیم اعتقادی به نسلهای آینده است.
میدان فاطمیه در این روز با سیاهپوشی کامل، پرچمهای عزا، نوای مداحان و اشکهای عزاداران به «قلب تپنده محبت زهرا» تبدیل شد. شرکتکنندگان در پایان مراسم با تجدید عهدی معنوی، اعلام کردند: «یا زهرا! راهت ادامه دارد.»