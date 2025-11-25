برگزاری جلسه شورای پدافند غيرعامل لرستان
جلسه شورای پدافند غيرعامل لرستان با حضورمعاون انرژی سازمان پدافند غيرعامل کشوردر خرم آباد برگزار شد.
استاندارلرستان نيز در اين جلسه با اشاره به موقعيت جغرافيايی، زيرساختهای حياتی و نقش راهبردی لرستان در پشتيبانی از استانهای مرزی گفت: تکميل طرحهای مهم ِآزاد راه اراک- خرمآباد و راهآهن خرمآباد - دورود- انديمشک منفعت ملی را به دنبال دارد و چنانچه به سرانجام نرسند پدافند غيرعامل کشور با چالش مواجه می شود.
شاهرخی با اشاره به اينکه لرستان نيازمند حمايت ملی است افزود: رزمايش سراسری پدافند غيرعامل استان براي افزايش تابآوري و آمادگی واقعی دستگاههاي اجرايی ۲۴ آذر برگزار می شود و تيمهای مشترک عملکرد دستگاههاي اجرايی، نقاط ضعف و نحوه رفع آنها را ارزيابی خواهند کرد.
سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان هم با تاکيد بر لزوم حرکت از مباحث تئوريک به سمت اقدامات عملی درحوزه پدافند غيرعامل گفت: اقدام خوبی پس از عمليات وعده صادق ۲ دراستان اتفاق افتاد و تمرين مديريت بحران نشان داد در بخشهايی می توان با تمرين و رزمايش ضعفها را جبران کرد و آمادگی ها را افزايش داد.