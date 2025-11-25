به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار کشوري دراين نشست بر ضرورت بازنگری در شيوه نامه ها و افزايش سطح آمادگی دستگاههاي اجرايي تاکيد کرد.

استاندارلرستان نيز در اين جلسه با اشاره به موقعيت جغرافيايی، زيرساخت‌های حياتی و نقش راهبردی لرستان در پشتيبانی از استان‌های مرزی گفت: تکميل طرحهای مهم ِآزاد راه اراک- خرم‌آباد و راه‌آهن خرم‌آباد - دورود- انديمشک منفعت ملی را به دنبال دارد و چنانچه به سرانجام نرسند پدافند غيرعامل کشور با چالش مواجه می شود.

شاهرخی با اشاره به اينکه لرستان نيازمند حمايت ملی است افزود: رزمايش سراسری پدافند غيرعامل استان براي افزايش تاب‌آوري و آمادگی واقعی دستگاههاي اجرايی ۲۴ آذر برگزار می شود و تيمهای مشترک عملکرد دستگا‌ههاي اجرايی، نقاط ضعف و نحوه رفع آنها را ارزيابی خواهند کرد.