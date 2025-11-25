پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه اعلام کرد آمار منتشرشده از سوی «هماهنگکننده اسرائیلی» بیانگر اعتراف رسمی و صریح به آن است که یکمیلیون نفر در غزه فاقد غذا و گرسنه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الثوابته، مدیر کل دفتر اطلاعرسانی دولتی گفت که این آمار میزان کنترل و محدودیت عمدی رژیم صهیونیستی بر ورود مواد غذایی و جلوگیری از رسیدن روزانه آن به بیش از یک میلیون فلسطینی را برملا میکند.
وی اظهار کرد که هماهنگکننده اسرائیلی گفته که روزانه تنها یکمیلیون و ۴۰۰ هزار وعده غذایی میان جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری غزه توزیع میشود؛ به این معنا که حدود ۴۲ درصد از ساکنان، معادل نزدیک به یک میلیون نفر، هیچ وعده غذایی روزانه دریافت نمیکنند.
وی افزود حتی ۵۸ درصدی که به آنان وعدهای میرسد، تنها یک وعده در روز دریافت میکنند؛ رقمی که بسیار پایینتر از حداقل استاندارد لازم بشردوستانه برای ادامه زندگی است.
بهگفته الثوابته، با در نظر گرفتن وزن میانگین ۴۰۰ گرمی برای هر وعده، مجموع غذای واردشده به غزه از ۵۶۰ تن در روز تجاوز نمیکند، در حالی که نیاز واقعی جمعیت روزانه چیزی بین ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تن است، این یعنی این که رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود کمتر از یکچهارم نیاز غذایی اساسی را به غزه میدهد.
مدیر دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه همچنین گفت هماهنگکننده صهیونیستی به توزیع روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار قرص نان نیز اعتراف کرده است، این یعنی سهم هر فرد از دریافت نان، ۱.۴۶ قرص نان در روز تجاوز نمیکند.
الثوابته افزود که بیش از یک میلیون کودک نیز از جمله افرادی قرار میگیرند که این سه میلیون و ۵۰۰ هزار قرص نان بین آنها تقسیم میشود و این میزان توزیع در واقع در مرز قحطی قرار دارد و حداقل نیازهای تغذیهای را تأمین نمیکند.
این مقام دولتی در غزه درباره بستههای غذایی نیز اظهار کرد که هماهنگکننده از توزیع ۲۷۰ هزار بسته برای ۱.۳ میلیون نفر طی ماه نوامبر (مهر/ آبان) خبر داده است.
وی تشریح کرد که این ارقام نشان میدهد که بهطور میانگین هر پنج نفر تنها یک بسته غذایی در ماه دریافت میکنند؛ یعنی هر خانواده در غزه یک بسته در ماه دریافت میکند که مطلقاً پاسخگوی نیازهای اساسی نیست.
الثوابته تأکید کرد آمار منتشرشده از سوی یک نهاد نظامی اسرائیلی که مسئولیت مدیریت جزییات زندگی غیر نظامی فلسطینیان را برعهده دارد، نشاندهنده دخالت مستقیم رژیم اشغالگر در میزان غذای واردشده و تداوم سیاست محدودسازی و تشدید گرسنگی گروهی فلسطینی هاست؛ اقدامی که با وجود اعلام آتشبس و پروتوکلهای انسانی که جاری شدن کافی کمکهای بشردوستانه به غزه را تضمین میکند، همچنان ادامه دارد.
الثوابته گفت: آنچه هماهنگکننده منتشر کرده، این واقعیتها را بهطور کامل آشکار میکند که شامل موارد زیر است: یکمیلیون نفر در غزه فاقد وعده غذایی، سهم هر فرد تنها یکونیم قرص نان در روز و هر خانواده یک بسته غذایی در ماه دریافت میکند.
وی هشدار داد: این یک سیاست آشکار گرسنگی است که خود رژیم اشغالگر به آن اذعان کرده و یک جنایت انسانی تمامعیار است.
دفتر اطلاع رسانی فلسطین نیز به نقل از الثوابته گزارش داد که وی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اتخاذ سیاست «قطرهچکانی» در ارسال گاز به ساکنان این باریکه، تنها توانسته است در طول ۴۵ روز از زمان برقراری آتشبس، معادل مصرف سه روز گاز مورد نیاز غزه را تأمین کند.