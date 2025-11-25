استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد شرایط زندگی در سراسر نوار غزه را «بسیار وخیم» توصیف کرد و گفت: بشدت نگران حمله مرگبار اسرائیل به یک منطقه مسکونی در جنوب بیروت هستیم.

نگرانی سازمان ملل از حمله اسرائیل به جنوب لبنان و غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران درباره حمله اسرائیل به جنوب لبنان گفت ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند و از هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها خودداری کنند.

سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: ما به طرفین یادآوری می‌کنیم که غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی نباید هدف قرار گیرند. تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید محترم شمرده شود و درخواست‌های خود را از طرفین برای پایبندی به تعهدات خود برای حفظ آتش‌بس و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تکرار می‌کنیم.

دوجاریک تاکید کرد: جنین هنیس پلاسخارت هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان، در تلاش برای کاهش تنش و تشویق طرفین به پایبندی کامل به تعهدات مربوطه خود تحت قطعنامه شورای امنیت است.

وضعیت غزه در آستانه زمستان

سخنگوی سازمان ملل درباره وضعیت غزه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز گفت: ما و شرکایمان همچنان بر آمادگی برای فصل زمستان و همچنین اطمینان از دسترسی آسیب‌پذیرترین جوامع به کمک‌های ضروری متمرکز هستیم. شرکای ما که مدیریت اردوگاه‌های آوارگان را بر عهده دارند، گزارش می‌دهند که شرایط زندگی در سراسر غزه بسیار وخیم است.

دوجاریک تصریح کرد: برآورد می‌شود که حدود ۲۱۴ هزار نفر که در مناطق ساحلی، مستعد سیل یا با ساختمان‌های ناایمن زندگی می‌کنند، در معرض بیشترین آسیب هستند و جامعه بشردوستانه در تلاش است تا کمک‌ها را به شکل ایمن، سریع و با حفظ کرامت انسانی به مردم برساند.

به گفته دوجاریک، کار روی بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی در سراسر غزه ادامه دارد. شرکای سازمان ملل موفق شده‌اند به بیمارستان اروپایی رفح دسترسی پیدا کنند – بیمارستانی که در حال حاضر فعال نیست – تا تجهیزات حیاتی را به تاسیسات عملیاتی در شمال غزه منتقل کنند. این اولین تلاش موفق برای دسترسی به این بیمارستان از ماه اکتبر بود، زیرا درخواست‌های قبلی برای دسترسی بار‌ها توسط مقامات اسرائیل رد شده بود.

همزمان سازمان امداد و کاریابی سازمان ملل متجد برای آوارگان فلسطین (انروا) اعلام کرد وضعیت انسانی در غزه، برغم آتش‌بس، همچنان فاجعه‌بار است.

این آژانس سازمان ملل متحد افزود که بیش از ۹۰ درصد از جمعیت غزه کاملاً به کمک‌های امدادی وابسته هستند و بسیاری از آنها هر ۲۴ ساعت، فقط یک وعده غذایی دریافت می‌کنند.

بر اساس اعلام سازمان ملل، به طور متوسط روزانه ۱۷۰ کامیون وارد نوار غزه می‌شوند که بسیار کمتر از حداقل مورد نیاز برای تامین نیاز‌های اولیه است.