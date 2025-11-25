پخش زنده
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد که روسیه حملات گستردهای به تاسیسات برق این کشور انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت انرژی اوکراین در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: در حال حاضر، حمله ترکیبی گستردهای از سوی دشمن به تاسیسات زیرساختی انرژی جریان دارد.
این وزارتخانه افزود: کارکنان بخش انرژی بزودی تبعات این حملات را ارزیابی کرده و به محض آنکه وضعیت امنیتی اجازه دهد، فعالیت برای بازسازی را انجام خواهند داد.
همچنین ارتش اوکراین اعلام کرد که کییف پایتخت این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
ویتالی کلیچکو شهردار کییف گفت که یک ساختمان مسکونی در مرکز این شهر هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
تصاویر که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، نشان میدهد که بخشهایی از یک ساختمان دچار حریق شده است.
کلیچکو گفت که در پی حملات روسیه تامین آب و برق در کییف دچار اختلال شده است.
تیمور چاچنکو رئیس اداره نظامی کییف نیز از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی دیگر خبر داد. تصاویر نشان میدهد که طبقات فوقانی چند ساختمان آتش گرفته است.
این حمله در حالی است که آمریکا با ارائه طرحی تلاش تازهای را برای برقراری صلح میان روسیه و اوکراین آغاز کرده است.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دستیابی به توافق صلح در اوکراین «امیدوار و خوشبین است.»
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در مذاکرات هیات این کشور با طرف اوکراینی «عناصر درستی» در طرح صلح پیشنهادی واشنگتن گنجانده شده است و وی درباره «موضوعات حساس» با ترامپ گفتوگو خواهد کرد.