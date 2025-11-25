سفیر ایران در لبنان تاکید کرد: هدف قرار دادن فرماندهان، تأثیر منفی بر جریان مقاومت نخواهد داشت و مقاومت به رویارویی با دشمن ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، در گفت‌وگویی در حاشیه تشییع پیکر «هیثم طباطبایی» فرمانده شهید حزب‌الله در بیروت گفت: ما مسیر ایستادگی در برابر دشمن اسرائیلی را ادامه خواهیم داد.

شهید طباطبایی عصر یکشنبه به همراه چهار نفر از همرزمانش در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

امانی در گفت‌و‌گو با شبکه العهد افزود: این شهدا به ما نیرویی می‌دهند تا این مقاومت ادامه یابد.

امانی با بیان اینکه تداوم حملات علیه مقاومت در لبنان، دشمن را به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رساند، گفت: هدف قرار دادن فرماندهان، تأثیر منفی بر مقاومت نخواهد داشت و مقاومت به رویارویی با دشمن ادامه خواهد داد.

سفیر ایران در پایان گفت: مقاومت بر پایه اراده ملت‌ها در برابر ستمگران بنا شده است.