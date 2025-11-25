تنها شناگر ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان نتوانست به جمع برترین‌های ماده ۱۰۰ متر قورباغه راه یابد، اما رکورد خود را در این ماده بهبود بخشید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شنا در ماده ۱۰۰ متر قورباغه در یازدهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان - توکیو، امروز سه شنبه (۴ آذر) پیگیری شد.

علی محمودی خلخالی تنها شناگر ایران در این دوره از بازی‌های المپیک ناشنوایان، در این ماده باحریفانش رقابت کرد. او در گروه خود و در رقابت با شناگرانی از آمریکا، آرژانتین، کرواسی (۲ نفر)، چین، ایتالیا و استرالیا در جایگاه هشتم ایستاد. وی این جایگاه را با رکورد ۱:۱۵.۷۵ به دست آورد.

بدین ترتیب علی محمودی خلخالی از صعود بازماند، اما رکورد خود را به میزان ۷ ثانیه بهبود بخشید.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.