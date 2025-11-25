پخش زنده
مراسم وداع و تشییع پیکر زندهیاد هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت هنرهای نمایشی امروز سهشنبه چهارم آذر ساعت ۱۰ صبح از پهنه رودکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر این هنرمند پس از برگزاری مراسم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام می گیرد.
هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت تئاتر، کارگردان، مدرس و بازیگر تئاتر پس از چند روز بستری در بیمارستان، صبح یکشنبه ۲ آذر درگذشت.
او در تدارک اجرای تازهترین نمایشش با نام «پریزاد» بود که فعلا به دلیل بیماریاش، نیمه کاره مانده است.
مرزبان، زاده فروردین سال ۱۳۲۳ در سبزوار است و در کارنامه هنریاش اجرای نمایشهایی همچون «لبخند باشکوه آقای گیل»، «پلکان»، «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «خانمچه و مهتابی»، «باغ شبنمای ما»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آهسته با گل سرخ»، «نوبت دیوانگی»، «آمیز قلمدون»، «هاملت با سالاد فصل»، «سیمرغ»، «میر عشق»، «تنبورنواز» و ... دیده میشود.