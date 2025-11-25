پخش زنده
امروز: -
مردم برای میزبانی عزاداران فاطمی خراسان شمالی در مناطق مختلف استان، غذاهای نذری پختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی همزمان با تشييع شهداي گمنام و سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، دوستداران اهلبيت، موکبها و ديگهاي نذري برپا کردند تا با پخت و توزيع نذري، محبت و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دهند.
در شهرک فرهنگیان بجنورد، محبان اهل بیت با کمک خیران، ۱۵ دیگ آش پختند و بین عزاداران توزیع کردند.
در اسفراين با مشارکت بانوان محله امام رضا علیه السلام، طبق سنت هر ساله، ۶ دیگ حلیم نذری، تهیه و بین عزاداران فاطمی توزیع شد. در مدارس هم دانش آموزان، موکب عزاداری برپا کردند.