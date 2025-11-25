پخش زنده
سازمان هواشناسی برای برخی شهرهای بزرگ و صنعتی هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی با توجه به تداوم پایداری جوی، و افزایش شدید غلظت آلایندهها، برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز و اهواز، هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.
تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت پیشبینی میشود.
از فردا در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب و غرب و برای روز پنجشنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف گاهی همراه با وزش باد رخ میدهد.