به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی با توجه به تداوم پایداری جوی، و افزایش شدید غلظت آلاینده‌ها، برای شهر‌های تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز و اهواز، هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت پیش‌بینی می‌شود.

از فردا در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و برای روز پنجشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف گاهی همراه با وزش باد رخ می‌دهد.