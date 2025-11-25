پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اعلام کرد: آزمون استخدامی متمرکز شرکتهای آب و فاضلاب کشور در روز جمعه ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان، پیرو مجوز صادره از سوی معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، آزمون استخدامی متمرکز شرکتهای آب و فاضلاب کشور در روز جمعه ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
در این اطلاعیه، هدف از برگزاری این آزمون، تأمین نیروی انسانی کارآمد و تقویت سرمایههای تخصصی در شرکتهای آب و فاضلاب استانها، عنوان شده است و تمامی فرآیند ثبتنام از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.
داوطلبان میتوانند از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
در دفترچه ثبتنام سازمان سنجش، جزئیات کامل، شامل: شرایط عمومی و اختصاصی، رشتههای شغلی، سهمیهها و ضوابط شرکت در آزمون درج شده است و متقاضیان لازم است؛ پیش از ثبتنام، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنند.
روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام