شهروندخبرنگار ما در پیامی پیگیر انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،سهام عدالت فوت شدگانی را می‌شود انتقال داد که تاریخ فوت آنها قبل از مرداد ۱۳۹۹ است و شیوه سهامداری آنها غیرمستقیم است.

وراث پس از انجام کار‌های مربوط به انحصار وراثت باید درخواست خود را در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ثبت کنند و پیگیر انتقال سهام عدالت باشند

متن شهروند خبرنگار ما:

انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۱۳۹۹ معطل آماده شدن وب سرویس محاسبه غیر حضوری مالیات انتقال آن به ورَاث است. از سازمان امور مالیاتی و شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس خواستار تعجیل بیشتر در تهیه و برطرف سازی مشکلات وب سرویس مذکور هستیم.