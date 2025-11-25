پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن پس از واکنش تند جی دی ونس معاون ترامپ به موضع گیری اروپا علیه توافق صلح ترامپ، رویکرد اروپاییها دست کم در موضع گیریهای رسمی با تغییراتی از جنس عقب نشینی همراه شده است.
انگلیس که در حدود چهار سال اخیر بارها از پیشتازی در کمکهای نظامی به اوکراین برای مقابله با روسیه با افتخار یاد کرده و بر ضرورت تداوم آن تا شکست روسیه تاکید کرده است؛ اکنون ایوت کوپر وزیر خارجه اش پس از مذاکرات روز دوشنبه در ژنو به خبرنگاران انگلیسی گفته «آینده اوکراین مسئلهای مربوط به خود اوکراینی هاست».
وزیرخارجه انگلیس به تازگی در نشست مشترک با همتای آلمانی خود در برلین گفته بود: ما به همکاری در زمینه مبارزه با تهدید روسیه علیه اروپا ادامه خواهیم داد و در این راه در کنار اوکراین برای عقب راندن روسیه در این جنگ بیرحمانه خواهیم ایستاد.
بر اساس گزارش رسانهها در انگلیس در نشست ژنو، در طرح صلح ایالات متحده، آمریکا از اوکراین خواسته بخشی از سرزمین خود را به روسیه واگذارد، ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۹۰۰ هزار نفری نیروهای ارتش خود بکاهد و از امیدهای خود برای پیوستن به سازمان ناتو دست بکشد، شروطی که اروپائیان به ویژه انگلیس و فرانسه و آلمان (از کمک کنندگان اصلی به اوکراین) را به خشم آورده و از آن به عنوان اقدام آمریکا در تامین کامل خواست مسکو و تسلیم کردن کیف به روسیه تعبیر کردهاند و اروپاییان در نشست ژنو تلاش کردند آمریکا را متقاعد کنند تا طرح ۲۸ مادهای مطرح شده برای پایان جنگ اوکراین را به نفع اوکراین تغییر دهد که گزارشها از تغییراتی در این طرح حکایت دارد، اما گفته شده روسیه از آن ابراز نارضایتی کرده است و معلوم نیست که آیا تغییرات ایجاد شده را بپذیرد.
تروئیکای اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) که در چهار سال گذشته برغم کمکهای چشمگیر جنگ افزاری و مالی به اوکراین نتوانستند روسیه را به عقب نشینی وادارند، اکنون ظاهرا پذیرفتهاند که نمیتوانند اراضی تصرف شده را از روسیه باز پس گیرند و متقاعد شدهاند که اراضی تصرف شده در دست روسیه باشد، اما خواستهاند که دست کم به این موضوع رسمیت داده نشود و به همین علت پیشنهاد کردهاند موضوع قلمرو تصرف شده اوکراین به آینده موکول شود.
تروئیکای اروپا همچنین تضمین امنیتی آمریکا به سبک ناتو را برای اوکراین خواستار شده است.
ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس پس از نشست ژنو از پاسخ به این پرسش که اگر اوکراین بگوید حاضر به واگذاری هیچ قلمرویی نیست، انگلیس چه خواهد کرد؟ طفره رفت و گفت: «ما همیشه شفاف گفتهایم که آینده اوکراین، مربوط به اوکراینی هاست».
وی افزود: ما از صلح عادلانه و پایدار حمایت میکنیم، این به معنای حاکمیت برای اوکراین است، همچنین به معنای امنیت، نه فقط برای اوکراین، بلکه برای کل قاره اروپاست.
اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که موضع اروپا درباره جنگ روسیه و اوکراین یکسان نیست و برخی کشورها همچون لهستان موضع تندی دارند و برخی مانند مجارستان موضعی کاملا متفاوت و نزدیک به طرح ترامپ را در پیش گرفتهاند، این در حالی است که در آمریکا نیز درباره چگونگی پایان جنگ اوکراین نظر واحد و اجماع وجود ندارد.
ترامپ که در کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود ظرف یک هفته میتواند به جنگ اوکراین پایان دهد اکنون ماهها از آن گذشته، اما هنوز هیچ توفیقی برای تحقق این وعده اش به دست نیاورده و در تلاش است هر چه سریعتر به این جنگ پایان دهد تا از آن به عنوان موفقیتی بزرگ، برای دولتش اعتبار کسب کند.
در این میان آنچه بیش از هر زمان آشکار شده است ناتوانی اروپا در تحقق وعده هایش به اوکراین و خسارات فراوان مادی و انسانی این کشور با تن دادن به خواستههای تروئیکای اروپاست، در مجموع با توجه به اختلاف نظرها میان آمریکاییان و اروپاییان با خود و با یکدیگر بر سر چگونگی پایان جنگ اوکراین، به نظر میرسد این ماجرا به کلافی سردرگم مبدل شده که هنوز هیچ اجماعی درباره آن وجود ندارد.