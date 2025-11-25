پخش زنده
الهه گل محمدی در مسابقات پرتاب دیسک بازیهای المپیک ناشنوایان در جایگاه هفتم ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دهمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان با برگزاری رقابتهای دوومیدانی پیگیری شد.
در این روز از مسابقات و در پرتاب دیسک بانوان، الهه گل محمدی که به عنوان نخستین دختر ایرانی پس از انقلاب موفق به کسب ورودی المپیک ناشنوایان در این رشته شد، به رقابت با حریفانش از دیگر کشورها پرداخت.
او در اولین پرتاب خود مرتکب خطا شد، اما در ۵ اقدام دیگرش به ترتیب رکوردهای ۳۱.۸۳ متر، ۳۶.۳۴ متر، ۳۵.۲۴ متر، ۳۴.۵۸ متر و ۳۴.۹۸ متر را ثبت کرد.
در نهایت الهه گل محمدی با امتیاز ۳۶.۳۴ که بهترین رکوردش بود، در رده هفتم ایستاد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.