به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان که ماه هاست با تجمع برابر شرکت‌های جنگ افزارسازی و شرکت‌های حامی تسلیحاتی و مالی رژیم اسراییل تلاش می‌کنند در روند فعالیت آنان اختلال ایجاد کنند، در تازه‌ترین اقدام، بر روی ساختمان شرکت امتک در انگلیس که قطعات بمب افکن‌های اف ۳۵ را تامین می‌کند رنگ قرمز پاشیدند تا اعتراضی باشد بر مشارکت این شرکت در خون ریزی در غزه و نقش داشتن در نسل کشی فلسطینیان.

فعالان صلح طلب بار‌ها تداوم تامین جنگ افزار برای رژیم صهیونیستی را مشارکت آشکار در نسل کشی فلسطینیان دانستند و با محکوم کردن این اقدام، توقف فوری این روند را خواستار شدند، اما می‌گویند شرکت‌ها با حمایت کامل دولت به این خواست اکثریت مردم وقعی ننهاده‌اند.

شرکت امتک از شرکت‌های وابسته به شرکت بزرگ جنگ افزار سازی البیت سیستمز اسراییل در انگلیس است که بخش عمده‌ای از سلاح‌های کشتار مردم فلسطین را تامین می‌کند.

فعالان مدنی بار‌ها با پاشیدن رنگ قرمز بر روی دیوار‌های وزارت دفاع و خارجه انگلیس، سفارت آمریکا در لندن و ده‌ها شرکت جنگ افزار سازی و شرکت‌های حامی مالی رژیم اسراییل از جمله شرکت الیانز، خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم ابراز و تاکید کردند برغم بازداشت‌ها و مجازات سنگین حامیان فلسطین در انگلیس به مبارزه خود تا تامین حقوق فلسطینیان ادامه خواهند داد.

قشر‌های مختلف مردم انگلیس بیش از دو سال است با برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در میان کشور‌های غربی خشم و انزجار خود را از رژیم اسراییل و حامیان این رژیم ابراز و تاکید کردند تا تحقق کامل حقوق فلسطینیان و آزادی سرزمین شان از رود اردن تا دریای مدیترانه، دست از مبارزه نخواهند کشید.

فعالان صلح طلب در انگلیس می‌گویند حکومت این کشور متعهد شده است که به طرف‌هایی که در حال جنگ است سلاح ندهد، اما درباره اسراییل کاملا این تعهد نقض شده است بنا بر این حکومت انگلیس در نسل کشی فلسطینیان دست دارد.