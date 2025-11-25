پخش زنده
تیم کومیته مردان ایران در دیدار رده بندی بازیهای المپیک ناشنوایان مقابل الجزایر به برتری رسید و صاحب نشان برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مبارزه رده بندی رقابتهای کومیته مردان بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (سه شنبه ۴ آذر) تیم ملی ایران با الجزایر رقابت کرد و به برتری ۱۶ بر ۱۳ دست یافت و صاحب نشان برنز شد.
حسین تبرته فراهانی، علیرضا کیشانی، میلاد صادق زاده، کامران رضایی نژاد و ابراهیم پورکاشانی ترکیب تیم ملی کومیته مردان را تشکیل میدهند. این تیم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اوکراین روبهرو شد و نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد و بدین ترتیب راهی مبارزه رده بندی شد.
نشان برنز تیم کومیته مردان، سی و ششمین نشان کاروان ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.