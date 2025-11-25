پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار، از توزیع ۷۴ تن جو سهمیهای آبان ماه بین دامداران تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی دزک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضایی افزود:این محموله شامل ۶۰ تن جو برای دامداریهای صنعتی و ۱۴ تن برای دامداران سنتی بوده است که طبق روال سامانه مالیار و تحت نظارت مستقیم رئیس مرکز، در محل مرکز دزک تحویل عامل توزیع و سپس به دامداران رسید.
رضایی با تأکید بر اهمیت این نهاده، گفت: نهادههای دامی ۷۰ درصد هزینههای دامداران را تشکیل میدهند و نقش حیاتی در تولید شیر، باروری و رشد دام دارند. در همین راستا، تلاش شده تا نهادههای مورد نیاز این حوزه به موقع و در اسرع وقت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.