دونالد ترامپ اعلام کرد دعوت شی جین‌پینگ را برای سفر به پکن در ماه آوریل پذیرفته و در مقابل، رییس جمهور چین را برای یک سفر دولتی در سال آینده به آمریکا دعوت کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از خبرگزاری آسوسیتدپرس، ترامپ این خبر را ساعاتی پس از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور چین اعلام کرد؛ گفت‌وگویی که در آن دو طرف درباره اوکراین، فنتانیل و محصولات کشاورزی از جمله سویا تبادل نظر کردند، این تماس تقریباً یک ماه پس از دیدار حضوری رهبران دو کشور در بوسان کره‌جنوبی انجام شد و ترامپ در پیامی تأکید کرد، «روابط ما با چین بسیار قوی است.»

این گزارش افزود: پکن که نخست خبر تماس را منتشر کرد، به سفر‌های دولتی اشاره‌ای نکرد، اما از طرح موضوعاتی همچون تجارت، تایوان و اوکراین خبر داد، شی جین‌پینگ در این تماس با تأکید بر اینکه بازگشت تایوان به سرزمین اصلی «جزئی جدایی‌ناپذیر از نظم پساجنگ جهانی» است، ابراز امیدواری کرد توافق صلحی «عادلانه، پایدار و الزام‌آور» درباره اوکراین حاصل شود.

در ادامه آمده است، این تماس هم‌زمان با تشدید تنش چین و ژاپن صورت گرفت؛ جایی که نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرده در صورت اقدام چین علیه تایوان، نیرو‌های ژاپنی ممکن است وارد عمل شوند؛ موضعی که با اعتراض تند پکن روبه‌رو شد، تحلیلگران چینی می‌گویند این‌بار برخلاف گذشته، پکن مدعی نشد تماس «به درخواست آمریکا» بوده و این امر نشان می‌دهد چین خود آغازگر تماس بوده است.

این گزارش اضافه کرد، روابط چین و ژاپن پس از این اظهارات وارد مرحله‌ای بحرانی شده و وزیر خارجه چین هشدار داده که توکیو «یک خط قرمز را رد کرده است»، شی در تماس با ترامپ یادآور شد که چین و آمریکا در جنگ جهانی دوم «در کنار هم علیه فاشیسم» جنگیدند و باید از دستاورد‌های مشترک آن پاسداری کنند، اگر چه آمریکا همچنان مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه تایوان است و طبق قوانین داخلی موظف به تأمین تجهیزات دفاعی این جزیره محسوب می‌شود.

آسوسیتدپرس در پایان نوشت دو طرف همچنین درباره بحران اوکراین و تجارت گفت‌و‌گو کردند و ترامپ تأکید کرد، با شی درباره «فنتانیل، سویا و سایر محصولات کشاورزی» صحبت کرده و «توافق مهمی برای کشاورزان آمریکا» حاصل شده است.

پکن نیز اعلام کرد روند روابط دو کشور «مسیر مثبت و باثباتی» داشته و باید به پیشرفت‌های بیشتری دست یافت، هرچند درباره خرید سویا یا توافق‌های مشخص جزئیاتی ارائه نکرد.