به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یادواره شهدای روستای مالشیخ با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه لنده در جمع مردم ولایت مدار روستای مالشیخ در این فضای معنوی روستا که آکنده از عطر ایثار و شهادت بود گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهیدان است و ادامه دادن راه آنان، مسئولیتی بزرگ بر دوش همه مردم و مسئولان قرار داد.

سرهنگ روح الله ویسی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: شهدا چراغ راه و الگوی ایثار و فداکاری هستندکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است و باید این فرهنگ در نسل‌های آینده نهادینه شود.

در این مراسم نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی که یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های شهیدان در بخش‌های مختلف این یادواره برگزار شد.