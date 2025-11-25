به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: مطابق بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، از محل عوارض ارزش افزوده، مبلغ ۲هزار و ۵۹۷میلیارد ریال مستقیماً به حساب شهرداری‌های استان در ۷ ماه گذشته اختصاص یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته است.

علی کریمدادی همچنین به سهم توسعه‌نیافتگی مناطق شهری، عشایری و روستایی اشاره کرد و افزود: در سال جاری ۵۲۷ میلیارد ریال نیز برای مناطق توسعه‌نیافته شهری، عشایری و روستایی اختصاص یافته که ۶۵ درصد آن، معادل حدود ۳۴۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به توسعه شهری تعلق دارد.

وی گفت: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده، نقش کلیدی در توسعه شهری، اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای خدمات عمومی دارد. وی افزود: تداوم همکاری و مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت به‌موقع مالیات، زمینه‌ساز افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند توسعه شهری در استان خراسان جنوبی خواهد بود.