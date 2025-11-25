پخش زنده
فرمانده انتظامی زریندشت از کشف ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی زریندشت از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و کشف ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "رحمتاله ارجمندی" در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران انتظامی زریندشت در اجرای مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، اقدام به تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی دبیران به سمت خسویه کردند.
وی افزود: در این طرح مامورین به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مشکوک و پس متوقف کردن، در بازرسی از آن ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.
سرهنگ "ارجمندی" با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی زریندشت ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیتهای قاچاقچیان، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.