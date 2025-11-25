سوال از وزیر بهداشت در جلسه امروز مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
- سوالهای جناب آقای اسداله چراغی نماینده محترم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳.
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها)
- گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد فرونشست زمین.
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی.
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی