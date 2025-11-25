به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری اعضای باند سازمان یافته و کشف ۱۰۰ راس احشام فاقد مجوز در یکی از دامداری‌های اطراف شیراز خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا رضایی" در تکمیل جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو احشام و بارگیری به سمت استان‌های جنوبی در یک دامداری در اطراف شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند ۱۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز که قاچاقچیان قصد بارگیری در ۶ دستگاه خودرو را داشتند، کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.