صادرات ۸ میلیون کیلوگرم فراوده خام دامی از لرستان
مدیرکل دامپزشکی لرستان از صادرات هشت میلیون کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی از این استان طی هشتماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در صنایع وابسته به دام در استان لرستان در هشت ماه ابتدایی امسال، بیش از هشت میلیون کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی شامل پودر آبپنیر، شیرخشک دامی، ماهی زنده، خوراک آبزیان گرم آبی و پا و پنجه مرغ به خارج از کشور صادر شده است.
مصطفی زبردست کشورهای مقصد این صادرات را قرقیزستان، مالزی، ویتنام، پاکستان، عراق و ارمنستان عنوان کرد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان یکی از اولویتهای اداره کل دامپزشکی استان را تقویت صادرات و فراهمکردن شرایط استاندارد صادرات در صنایع وابسته به دام در استان عنوان کرد.