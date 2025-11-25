به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس تربیتی و مربی عقیدتی بسیج فریمان در این مراسم گفت: تمام هدف برگزاری مراسم آبروی کوچه ها، افتخار محله برای یادآوری این مطلب است که شهدا برای دفاع از ولی جامعه و انقلاب اسلامی به جبهه رفتند و بیشتر آنان به اتفاق شهدای والامقام در وصیت نامه هایشان به دو مطلب مهم دفاع و پشتیبانی از ولی فقیه و حفظ حجاب سفارش و تأکید داشتند بنابراین، همه ما باید این دو سفارش شهدا را به خاطر داشته باشیم و به آن عمل کنیم.

حجت الاسلام سیدحسن ساقی در ادامه در مراسم پرده برداری از تابلوی نصب شده پلاک افتخاری آبروی محله به نام شهید سنجاقی افزود: شهدا همواره مراقب عملکرد امت هستند و اگر روزی خدای ناکرده ولی جامعه را تنها بگذاریم، یقیناً تک تک شهدا ما را مؤاخذه خواهند کرد.

شهید محمدرضا سنجاقی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۲ در شهرستان فریمان به دنیا آمد، در سن ۱۶ سالگی برای دفاع از انقلاب و لبیک به ندای امام از سوی جهادسازندگی در جبهه حضور یافت و در منطقه عملیاتی محور فاو ـ اروندکنار و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت 1367 بر اثر حمله شیمیایی دشمن و اصابت ترکش به شکم، به مقام والای شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از تشییع باشکوه در بهشت امام صادق (ع) فریمان به خاک سپرده شد.