

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یازدهمین روز رقابت‌های المپیک ناشنوایان و در بخش کومیته تیمی بانوان، امروز (سه شنبه ۴ آذر) تیم کومیته بانوان در مبارزه نهایی برابر اوکراین با نتیجه ۹ بر ۸ به برتری رسید و نشان طلا را کسب کرد.

نهال زکی زاده، زینب حسن پور، سارا ادریاو بیتا جواهری ترکیب تیم ملی کومیته بانوان را تشکیل می‌دهند.

نشان طلا تیم کومیته بانوان هشتمین نشان طلای ایران در المپیک ناشنوایان است. با این مدال طلا، مجموع نشان های کاروان ایران در این دوره بازی‌ها به ۳۷ رسید.