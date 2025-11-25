پخش زنده
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : ایران و پاکستان دو بازیگر مهم و اثرگذار در امنیت پایدار منطقه هستند و روابط برادرانه با همسایگان همواره در اولویت تهران قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که در راس هیئت بلندپایه به پاکستان سفر کرده است در بدو ورود به اسلام آباد طی مصاحبهای پاکستان را کشوری مهم در منطقه با تأثیرگذاری گسترده بر امنیت و فرهنگ منطقه توصیف کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از ورود به اسلامآباد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: پاکستان یکی از کشورهای مهم منطقه است و نقش قابلتوجهی در شرایط امنیتی منطقه ایفا میکند.
وی همچنین پاکستان را الگویی فرهنگی در محیط پیرامونی دانست و تاکید کرد ایران و پاکستان از روابطی عمیق و تاریخی برخوردارند.
لاریجانی با اشاره به تحولات جاری در منطقه افزود: در شرایط جدید تهران و اسلامآباد میتوانند در حوزههای مختلف برای تقویت صلح و امنیت منطقه به یکدیگر کمک کنند.
وی ابراز امیدواری کرد این موضوع در مذاکرات و گفتوگوهای رسمی دو طرف طی سفر رسمی سه روزه مورد توجه جدی قرار گیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان قرار است با مقامات سیاسی، نظامی، پارلمانی، اندیشمندان و علمای پاکستانی بصورت مجزا دیدار و گفتوگو کند.
لاریجانی پیش از ترک تهران در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده بود که به کشور «دوست و برادر» پاکستان سفر میکند و یادآور شد که ملت ایران هرگز حمایت مردم پاکستان در جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را فراموش نخواهد کرد.
او تاکید کرد که ایران و پاکستان دو بازیگر مهم و اثرگذار در امنیت پایدار منطقه هستند و روابط برادرانه با همسایگان همواره در اولویت تهران قرار دارد.
بهگفته منابع دیپلماتیک مستقر در پاکستان، لاریجانی در این سفر با مقامات ارشد سیاسی این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و منطقهای گفتوگو خواهد کرد.
در حوزه امنیتی و نظامی نیز ملاقات با فیلدمارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان در دستور کار قرار دارد.
علاوه بر دیدارهای رسمی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران جلسات جداگانهای با علما، اندیشمندان، نخبگان و شخصیتهای دانشگاهی پاکستان برگزار خواهد کرد.
محور این نشستها بررسی تحولات منطقه، مسائل جهان اسلام، گسترش همکاریها و نیز تقویت رویکردهای مشترک در برابر تهدیدات منطقهای است.
این سفر در حالی انجام میشود که طی سال جاری رفتوآمد مقامات ارشد دو کشور افزایش چشمگیری داشته و تهران و اسلامآباد در مسیر تقویت همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی گامهای تازهای برداشتهاند.