به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان افزود: با توجه به کاهش محسوس دما و افزایش نیاز خانوار‌ها به انرژی گرمایشی، رعایت نکات ایمنی و بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر پایداری شبکه گاز، امری ضروری است.

وی افزود: استفاده از بخاری‌ها و شوفاژ‌های استاندارد، تنظیم دما در حد مناسب، عدم استفاده همزمان از چند دستگاه گرمایشی غیرضروری و بررسی دوره‌ای سیستم‌های گازرسانی، می‌تواند در کاهش هدررفت انرژی و پیشگیری از خطرات احتمالی نقش بسزایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مصرف بهینه، می‌توان علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، تامین گاز پایدار برای تمامی مشترکان را تضمین کرد.