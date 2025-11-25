رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: با آغاز سرما و مهاجرت، ۱۸ سایت آبگیر این استان میزبان پرندگان مهاجر شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان گفت: هرساله با شروع فصل سرما مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی در عرض‌های جغرافیایی بالا از جمله کشور‌های شوروری و اسکاندیناوی و دیگر مناطق سردسیر بالادست آغاز می‌شود که در این مسیر لرستان با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه تالاب، آبگیر، سد‌ها و رودخانه‌ها مکان مناسبی برای مهاجرت و زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است.

محسن امیری با اشاره به شرایط مطلوب تغذیه و ایمن برای پرندگان مهاجر در تالاب‌ها و دیگر زیستگاه‌های آبی استان افزود: بر این اساس انتظار می‌رود امسال جمعیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل در این زیستگاه‌ها حضور یابند.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرنده مهاجر در زیستگاه‌های آبی استان زمستان گذرانی داشتند، بیان کرد: انتظار می‌رود امسال جمعیتی بیش از ۳۰ هزار پرنده مهاجر در تالاب‌ها و دیگر زیستگاه‌های این استان زمستان گذرانی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرایط اقلیمی باعث شده که در مناطق دیگر برخی تالاب‌ها خشک شوند امسال شرایط لرستان برای پذیرش پرندگان مهاجر مناسب است و پرندگان مهاجر نسبتاً بیشتری در این زیستگاه‌ها حضور خواهد داشت.

امیری گفت: جمعیت قابل توجه پرندگان مهاجر در این استان اردک سانان، خوتکا، آنقوت، حواصیل، لک لک؛ کشیم شکلان، پلیکان شکلان، لک لک شکلان، غاز شکلان (اردک ها) و درنا شکلان (هوبره) هستند.

امیری با بیان اینکه سال گذشته ۶۸ گونه پرنده مهاجر در سطح زیستگاه‌های آبی این استان شناسایی شد، افزود: جمعیت قابل توجهی از گونه‌های خروس کولی، اگرت و حواصیل‌ها نیز در سطح استان مشاهده شده است.

وی اظهار داشت: سد‌های خان آباد، حوضیان و ایوشان، رودخانه کشکان و تالاب تنوردر دورود از دیگر زیستگاه‌های آبی مطلوب این استان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: همچنین برخی گونه‌های پرندگان مهاجر در معرض خطر انقراض نیز در زیستگاه‌های آبی این استان چندین سال متوالی زمستان گذرانی دارند که بر این اساس پرنده مهاجر در خطر انقراض «هوبره» در سال‌های گذشته در این استان رکورد زده و امسال نیز در تالاب‌های ازنا مشاهده شده است.

امیری به طرح سرشماری پرندگان مهاجر اشاره کرد و گفت: این برنامه به صورت مدون و همزمان با برنامه ملی و بین المللی و متناسب با شرایط اقلیمی استان در زمان اوج مهاجرت‌ها اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همه ساله سرشماری پرندگان مهاجر به شکل منظم توسط تیم‌های مجهز و متخصص با استفاده از دوربین‌های عکاسی و چشمی انجام می‌شود یادآور شد: به دلیل امکان جابجایی پرندگان مهاجر در سطح زیستگاه‌های آبی، این سرشماری‌ها در مدت یک تا چند روز انجام و تکمیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه پس از ثبت مشاهدات و رصد جمعیتی این پرندگان شمارش‌ها به صورت دقیق و براساس ثبت رکورد‌ها انجام می‌شود بیان کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده امسال تشکل‌های زیست محیطی، اساتید دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان به پرنده نگری و پرنده شناسان نیز می‌توانند در سرشماری پرندگان مهاجر شرکت داشته باشند.

امیری به پیگیری‌های انجام شده برای راه اندازی سایت پرنده نگری در این استان اشاره کرد و گفت: موضوع پرنده نگری صنعت پاک و درآمدزایی است که علاقه‌مند آن در دنیا بدون کوچکترین خسارت به محیط زیست با کمترین ابزار به مشاهده می‌پردازد.

وی افزود: تاکنون ۵۵۰ گونه پرنده در ایران شناسایی شده که معادل کل پرندگان قاره اروپاست و این ظرفیت نیازمند توجه و راه اندازی کسب و کار‌های بدون آسیب و پر درآمد است.

وی بیان کرد: در این راستا فرهنگ سازی و ارائه آموزش‌های لازم برای ترغیب و درآمد زایی در حوزه پرنده شناسی سهم بزرگی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر اینکه منابع آبی استان زیستگاه امنی برای پرندگان مهاجر هستند افزود: مهاجرت گونه‌های متفاوتی از پرندگان به زیستگاه‌های آبی این استان با توجه به شرایط مناسب زمستان گذرانی در این زیستگاه‌ها مشاهده می‌شود.

امیری اظهار داشت: لرستان یکی از کریدور‌های اصلی مهاجرت پرندگان در سطح کشور به شمار می‌رود و هر ساله شاهد حضور انواع متفاوتی از این پرندگان در منابع آبی استان هستیم.

وی اضافه کرد: لرستان در مسیر مهاجرت‌های داخلی و خارجی پرندگان قرار دارد و تالاب‌های این استان اغلب مسیر زمستان گذرانی پرندگان مهاجر هستند، اما در برخی فصول نیز پرندگان بومی کشور تالاب‌های آن را مقصد مهاجرت خود قرار می‌دهند.

امیری ادامه داد: تالاب‌های ۱۱ گانه پلدختر، تنوردر دورود، بیشه دالان بروجرد، خروسان ازنا، مروک دورود و دیگر سد‌ها از زیستگاه‌های اصلی به شمار می‌روند و البته سال‌های قبل علاوه براین منابع آبی لرستان از رودخانه‌های غنی مانند کشکان به عنوان زیستگاهی بزرگ برای مهاجرت پرندگان برخوردار بود.

وی با بیان اینکه تنوع ارتفاعی تالاب‌های لرستان ظرفیت بسیار خوبی برای تنوع زیستی و حضور متنوع پرندگان مهاجر در استان شده است، ادامه داد: سال گذشته ۲۰ هزار پرنده در سطح تالاب‌ها و کنار رودخانه‌های لرستان مشاهده شد.