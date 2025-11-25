به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: دوره تخصصی حمایت‌های روانی و اجتماعی با حضور داوطلبان و امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

محمدجواد خیرات افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با موضوع‌هایی از جمله شرح وظایف تیم‌های روانی و اجتماعی، مدیریت استرس در حوادث، اصول سلامت روان آسیب دیدگان و امدادگران، کمک‌های اولیه روان شناختی و نحوه مواجهه با واکنش‌های روانی در بحران آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان بیان کرد: در پایان دوره، آزمون ارزیابی برگزار و به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند گواهینامه تخصصی داده شد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.