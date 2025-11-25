پخش زنده
امروز: -
سیمین رضایی سرداور بین المللی تنیس روی میز کشورمان به عنوان کمک در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزیده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیته برگزاری مسابقات تنیس روی میز بازیهای پاراآسیایی ناگویا، سیمین رضایی سرداور بین المللی کشورمان به عنوان کمک سرداور در رقابتهای بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.
رضایی سابقه قضاوت در رقابتهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه خود دارد و به تازگی در رقابتهای بازیهای کشورهای اسلامی به عنوان کمک سرداور در این مسابقات حاضر بود.
پیش از این، سوانا دانغیان و سهیلا تقی پور دو داور بلوبج تنیس روی میز کشورمان از سوی کنفدراسیون آسیا برای قضاوت در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شده بودند و فلورا یارمرادی و حسام شیخ محمدی به عنوان داور در رقابتهای بازیهای پاراآسیایی ناگویا حاضر خواهند بود.
رقابتهای بازیهای آسیایی مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر ناگویا در ژاپن برگزار خواهد شد.