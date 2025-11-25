پخش زنده
ادارهکل غله مازندران با برگزاری جلسهای فوقالعاده، تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در توزیع آرد نانواییها در پی افزایش مسافران را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه فوری مدیریت بحران در ادارهکل غله مازندران برای مدیریت توزیع آرد در پی افزایش ورود مسافران به استان برگزار شد.
سید محمد جعفری سرپرست ادارهکل غله استان در این جلسه با اشاره به افزایش مسافران اعلام کرد: تمامی ظرفیتهای اجرایی استان در حالت آمادهباش قرار دارد و هیچ نگرانی در زمینه تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانواییهای استان وجود ندارد.
وی افزود: برای رصد کامل شرایط، با فرمانداران و مسئولان غله در شهرستانهای مسافرپذیر تماس تلفنی برقرار و گزارش دقیقی از وضعیت هر شهرستان دریافت شده است.
در این جلسه بر فعالسازی کامل ناوگان حمل آرد، افزایش هماهنگی بین مراکز ذخیرهسازی، رصد لحظهای مصرف در مناطق پرتردد و تقویت ذخایر آرد در شهرستانها تأکید شد.
در پایان، مقرر شد گزارش وضعیت و اقدامات انجامشده نیز بهصورت مستمر به استاندار محترم مازندران ارائه شود.