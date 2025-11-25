پخش زنده
سارق باطری خودرو با ۷۲ فقره سرقت در اراک دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی اراک گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو در سطح شهرستان ، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ عزیزیان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ در حین گشتزن: هدفمند یک سارق را حین سرقت شناسای؛ و دستگیر کردند.
او گفت: متهم به ۷۲ فقره سرقت باطری خودرو اعتراف کرد که دراین رابطه یک نفر مالخر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد ۵۰ عدد باطری خودرو کشف و اموال مسروقه تحویل مالباختگان گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.