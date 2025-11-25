به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی اراک گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو در سطح شهرستان ، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ عزیزیان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ در حین گشت‌زن: هدفمند یک سارق را حین سرقت شناسای؛ و دستگیر کردند.

او گفت: متهم به ۷۲ فقره سرقت باطری خودرو اعتراف کرد که دراین رابطه یک نفر مالخر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد ۵۰ عدد باطری خودرو کشف و اموال مسروقه تحویل مالباختگان گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.