برخورد خودرو‌های پراید و تیبا در جاده بابامیدان به یاسوج، چهار مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان رستم گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودرو‌های پراید و تیبا در کیلومتر ۹ جاده بابامیدان به یاسوج، یک گروه از نجاتگران پایگاه جاده‌ای هلال‌احمر بابامیدان به محل حادثه اعزام شدند.

محسن امیری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای مصدومان این حادثه انجام و آنان را پس از تحویل به عوامل اورژانس، به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال دادند.