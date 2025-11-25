به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: صعوه ابرو سفید با نام علمی prunlla ocularis از خانواده صعوه‌ها است که همزمان با سرشماری حیات وحش در پناهگاه حیات وحش نایبند طبس در این منطقه مشاهده و توسط کارشناسان از آن عکسبرداری شد.

خانی ثبت این پرنده را گامی مهم در پایش و مستندسازی پرندگان ایران و استان دانسته و آن را نشانه‌ای از سلامت زیستگاه‌های طبیعی منطقه عنوان کرد.

وی افزود: ثبت چنین گونه‌هایی علاوه بر افزایش اعتبار علمی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان پرنده‌نگری به خراسان جنوبی شود و همچنین این رخداد ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها را یادآور می‌شود.

پرنده‌های استان خراسان جنوبی به ۲۳۹ گونه رسیده است.