پخش زنده
امروز: -
صعوه ابرو سفید برای اولین بار در خراسان جنوبی مشاهده و تصویر برداری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: صعوه ابرو سفید با نام علمی prunlla ocularis از خانواده صعوهها است که همزمان با سرشماری حیات وحش در پناهگاه حیات وحش نایبند طبس در این منطقه مشاهده و توسط کارشناسان از آن عکسبرداری شد.
خانی ثبت این پرنده را گامی مهم در پایش و مستندسازی پرندگان ایران و استان دانسته و آن را نشانهای از سلامت زیستگاههای طبیعی منطقه عنوان کرد.
وی افزود: ثبت چنین گونههایی علاوه بر افزایش اعتبار علمی، میتواند زمینهساز جذب پژوهشگران و علاقهمندان پرندهنگری به خراسان جنوبی شود و همچنین این رخداد ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاههای طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها را یادآور میشود.
پرندههای استان خراسان جنوبی به ۲۳۹ گونه رسیده است.