بزودی طرح کالابرگ با شیوه جدید اجرایی میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بزودی طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرفکننده در طول سال ثابت نگه میدارد، اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما
، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا آرزوی قبولی عزاداریهای همکاران عزیز و آحاد ملت شریف ایران در ایام فاطمیه (س) را دارم؛ از همهی وعاظ، مادحین و خدمتگزاران و بانیان هیئتهای مذهبی که برای تعظیم شعائر فاطمی در این ایام تلاش کردند، تقدیر و تشکر میکنم. آنچه تاکنون کشور ما را بیمه کرده است، محبت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. از خداوند متعال عاجزانه میخواهیم تا لحظه مرگ، ما و کشور ما را از این خاندان جدا نکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفتهی بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (رحمت االله علیه) یاد و خاطره آن امام عزیز را گرامی میداریم که با الهام از هدایت الهی، بسیج را به عنوان نهادی زنده و پویا بنیان نهاد و به روح بلند تمام شهدای بسیجی درود میفرستیم، این نهاد مقدس، انقلاب را به دست جوانان سپرد و نسل به نسل، این امانت را منتقل کرد تا رشد و پیشرفت مداوم آن تضمین شود. بسیج نه تنها نماد حضور مردم در عرصههای حیاتی است، بلکه پیوندی عمیق میان ایمان الهی و عمل ایجاد کرده و افراد را در مسیر کمال معنوی قرار میدهد.
وی گفت: بسیج به عنوان برکت و گنجینهای بیپایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه خویش بوده است و در هر عرصهای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده است. در دفاع مقدس لباس رزم بر تن کرد و هنگام نیاز یاریرسان حوزههای درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. امروز نیز نیاز کشور، روشهای جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آیندهای متفاوت آماده کنند و روشهای گذشته حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب میشوند.
قالیباف ادامه داد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در برنامهی هفتم، امنیت پیش رونده و آینده نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت بسوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد. بسیج باید این وظیفه خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاههای سیاسی، ظرفیتهای عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.
وی افزود: از این فرصت بهره میگیرم و از دولت محترم تشکر میکنم که سرانجام زمینههای اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کردند و مطالبهی رهبرانقلاب و خواست رئیس جمهور محترم را به مرحلهی اجرا رساندند. با هماهنگیهای صورت گرفته بزودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه میدارد، آغاز میشود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح میشوند و به مرور، بقیهی مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.
قالیباف ادامه داد: در این روزها همچنین آتشسوزی جنگلهای هیرکانی، برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرمایههای ملی کشور را دوست دارند، نگرانیهای جدی ایجاد کرد. بخش عمدهای از پهنهیآتشسوزی عرصههای جنگلی الیت چالوس، با تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافت. بالگردها وهواپیماهاینیرویهوافضایسپاه و هوانیروز ارتش در عملیات اطفای حریق با دهها سُرتی پرواز مشارکت کردند. آتشنشانان فداکار سازمان آتش نشانی نیروهای هلال احمر، و نیروهای محیط زیست و محیطبانی نیز در کنار خیل عظیمی از فعالان محیط زیست و نیروهای محلی و مردمی، شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی، مجاهدانه تلاش کردند. با این وجود، مجلس نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهدکرد.
وی ادامه داد: کمیسیون امور داخلیکشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست ماموریت یافت تا گزارشی موشکافانه از عملکرد تمام دستگاههای مسئول دراین زمینه تهیه کرده و هرگونه قصور یا تقصیر یا بی توجهی به هشدارها و یا تاخیر در ایفای وظائف را مورد بررسی قرار دهد و در اسرع وقت گزارشی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه کند. تجهیزات ضروری برای اطفاء این نوع حریق ها، باید تقویت شده و در بودجه سال آینده توجهی ویژه به این امر خواهیم داشت. نگرانی و دلسوزی مردم شریف ایران برای این سرمایههای ارزشمند و بدون جایگزین ملی را ارج مینهیم و با عمل به وظیفه نظارتی خود، گامی جدی در راستای بهبود کیفیت مقابله با بحران برخواهیم داشت.
رئیس مجلس گفت: در پایان شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، جناب شیخ نعیم قاسم و همه برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان، و دیگر گروههای مقاومت تسلیت عرض میکنم. او مردی بود که همهی عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایستهی آن بود دریافت کرده است. لازم است در این باره چند نکتهی کوتاه عرض کنم. نخست اینکه با اطمینان و شناخت عرض میکنم که سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسلهای پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قویتر این مسیر در صحنه حاضرند. دوم اینکه رژیم اسراییل و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک ‘گروه تبهکار بین المللی’ ایجاد کرده و استراتژی ‘جنایت بدون مرز’ را در پیش گرفتهاند. برای آنها فرقی میان تهران و بیروت و دوحه و اسلام آباد و خارطوم و استانبول وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمانهای بین المللی و قدرتهای جهانی نیز علیرغم مطالبات مردم دنیا، وحشی گری این رژیم را میبینند و ارادهای برای متوقف کردن آن ندارند. اینجانب صریحا اعلام میکنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت، تدبیر میکند، اما شجاع است؛ محاسبه میکند، اما اهل عمل است؛ جنگ طلب نیست، اما خوب میجنگد. رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع این دست متجاوز است. مقاومت نه فقط در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، بطور منسجم و هماهنگ، درباره این مسئلهی حساس، با تدبیر، تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت، عمل خواهدکرد. مردم عزیز ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانی است، به هیچ قاعده و توافقی نیز پای بند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت میشود و بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روزهای حساس حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود. ان شاءالله