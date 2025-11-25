همایش ملی ابوالعباس اسفراینی، ششم آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استادان برجسته دانشگاه‌های کشور در دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین برگزار می‌شود.

محمد بدری افزود: جشنواره‌های عشایری، جشنواره اقوام و اجلاسیه شهدا از جمله رویداد‌های فرهنگی شهرستان بودند که در ماه‌های گذشته برگزار شده و نقش مهمی در ترویج فرهنگ و معرفی توانمندی‌های محلی داشته‌اند.

وی ادامه داد: همایش ابوالعباس اسفراینی نیز با رشد تصاعدی در ارائه مقالات، تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله در سطح ملی دریافت کرده و قطعاً جایگاه خود را به عنوان یک رویداد شاخص فرهنگی و علمی تثبیت می‌کند.

بدری با اشاره به ضرورت تقویت بعد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی همایش گفت: در بخش محتوایی و اطلاع‌رسانی هنوز نیاز به فعالیت بیشتری داریم و باید از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی توانمندی‌ها و شاخص‌های شهرستان استفاده شود.