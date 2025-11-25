به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طی سال جاری بیش از ۲۰ برنامه پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و امنیتی اجرا کرده است.



حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری افزود: همچنین از ابتدای سال جاری قرارگاه پیشگیری از سرقت ۱۰ جلسه با ۱۰۳ مصوبه تشکیل داده که این برنامه‌ها با همکاری نهاد‌های اجرایی و انتظامی، موجب کاهش ۱۳ درصدی آمار سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان شده است.



شهواری با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، در سال جاری طرح قاضی در مدرسه در ۲۸۹ مدرسه مناطق کمتر برخوردار استان اجرا شده و هزار و ۷۵۰ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.



وی بیان کرد: در این طرح که در راستای تحقق اصل آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری است قضات با حضور در مدارس، دانش‌آموزان، اولیا و کادر آموزشی را با مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آنها آشنا می‌کنند.



رئیس شورای قضایی لرستان افزود: دادگستری لرستان با نگاه پیشگیرانه و رویکرد اجتماعی، همواره بر حفظ بنیان خانواده تأکید داشته و در این مسیر از ظرفیت‌های قانونی و مردمی بهره گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش آمار طلاق در مرکز استان نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی و آموزشی، وقتی با جدیت دنبال شوند، می‌توانند آثار مثبت و ملموسی در جامعه برجای گذارند.



امروز با تلاش‌های مستمر همکاران قضایی و اداری و تأسیس ۱۰ مرکز مشاوره خانواده، ۱۱ دفتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان و ارائه مشاوره به ۸۷۰ زن و کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست، برگزاری ۴۲۷ نفر ساعت کارگاه‌های آموزشی با عنوان مهر خانواده، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و ارسال پیام‌های آگاهی‌بخش، آمار طلاق در مرکز استان ۱۱ درصد کاهش یافت.



رئیس‌کل دادگستری لرستان تصریح کرد: طرح هر مسجد یک حقوقدان یکی از ابتکارات ارزشمند قوه قضاییه در مسیر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم است.



شهواری گفت: در سال جاری با راهبری معاونت پیشگیری دادگستری لرستان و همکاری ۱۱۲ وکیل و حقوقدان در ۵۵ مسجد استان، این طرح اجرا شده و به بیش از یک هزار نفر ساعت مشاوره حقوقی داده شده است.