طرح خدمترسانی «خادم» با هدف ارتقاء سطح سلامت و دسترسی آسان ساکنان مناطق کمبرخوردار در ملایر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر گفت: در این طرح تیمهای پزشکی و درمانی، خدماتی مانند ویزیت رایگان، غربالگری قند و فشار خون، پایش سلامت، خدمات پرستاری، مشاورههای سلامت و ارجاع بیماران نیازمند به مراکز تخصصی را ارائه کردند.
دکتر علیرضا بهزادی افزود: این طرح با حضور بسیج جامعه پزشکی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، هلالاحمر، دفتر بسیج جامعه پزشکی بیمارستان مهر، بیمارستان امام حسین و مرکز بهداشت شهرستان ملایر در چهار محله از مجموعه محلات کرامت برگزار شد.