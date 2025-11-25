به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر گفت: در این طرح تیم‌های پزشکی و درمانی، خدماتی مانند ویزیت رایگان، غربالگری قند و فشار خون، پایش سلامت، خدمات پرستاری، مشاوره‌های سلامت و ارجاع بیماران نیازمند به مراکز تخصصی را ارائه کردند.

دکتر علیرضا بهزادی افزود: این طرح با حضور بسیج جامعه پزشکی و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، هلال‌احمر، دفتر بسیج جامعه پزشکی بیمارستان مهر، بیمارستان امام حسین و مرکز بهداشت شهرستان ملایر در چهار محله از مجموعه محلات کرامت برگزار شد.