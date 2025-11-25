پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۶۲ تن نهادههای دامی از نوع سبوس گندم، جو، ذرت، سویا و کنجاله کلزا فاقد مجوز به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۶۲ تن نهادههای دامی از نوع سبوس گندم، جو، ذرت، سویا و کنجاله کلزا فاقد مجوز به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ "علیرضا نوشاد" اظهار داشت: ماموران پلییس امنیت اقتصادی مرودشت با اقدامات فنی از دپو مقادیری نهادههای دامی در یکی از انبارهای سطح شهر مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بررسی از این انبار حدود ۶۲ تن نهادههای دامی از نوع سبوس گندم، جو، ذرت، سویا و کنجاله کلزا که دپو شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در این راستا یک نفر دستگیر شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ "نوشاد" با بیان اینکه اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.