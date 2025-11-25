تاکید بر واگذاری، ادغام یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد

دیوان محاسبات کشور، پیگیری و تعیین‌تکلیف واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران را در دستور کار قرار داده است.