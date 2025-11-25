پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی نیریز از دستگیری ۸ سارق و کشف ۱۱ فقره انواع سرقت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.
سرهنگ "عظیم اله کرمی" اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی با انجام اقدامات فنی ۸ سارق را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی افزود: با اقدامات تخصصی پلیسی، سارقان به ۱۱ فقره انواع سرقت اعم از اماکن دولتی و خصوصی و قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف و تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه آنان نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی نیریز با اشاره به شناسایی مالباختگان و استرداد اموالشان، تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی سرقتها غفلت مالباختگان است که میطلبد شهروندان عزیز در بحث پیشگیری از سرقت نسبت به ایمن سازی اماکن و وسایل نقلیه خود اهتمام بیشتری داشته باشند.