به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با اعلاممحمد احسان مفیدی‌کیا، دبیر و کورش ادیم، مسئول کمیته داوران، در بخش عکس: مجید سعیدی، کامران شریفی و کورش ادیم، در بخش پوستر و اینفوگرافیک: علی حیانی، هاجر سلیمی‌نمین و فرهاد علی‌اکبری، در بخش فیلم کوتاه ۱۱۲ ثانیه‌ای: الهام آقالری، محمد صوفی و نورالله نصرتی و در بخش پادکست و نمایش رادیویی: محسن سوهانی، نادر میرزایی و سیدمیلاد ناظمی، داوری آثار را بر عهده خواهند داشت.

بر اساس اعلام دبیرخانه «هما»، انتخاب داوران با توجه به سوابق حرفه‌ای، فرهنگی، هنری و مدیریتی آنان صورت گرفته است تا ارزیابی آثار با بالاترین استاندارد‌های تخصصی انجام شود.

این ترکیب داوری، متشکل از عکاسان برجسته، طراحان گرافیک، مستندسازان و فعالان حوزه رسانه‌های تصویری، ویدیویی و شنیداری، نشان‌دهنده رویکرد چندرسانه‌ای و جامع این رویداد ملی است.

رویداد «هما»، با هدف روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در جریان جنگ ۱۲ روزه با استفاده از ابزار هنر، معرفی ظرفیت‌های خلاقانه داوطلبان و ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان هنر و فعالیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

اختتامیه این رویداد ملی نیمه آذر در تهران و به میزبانی سالن همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار و طی آن از نفرات برتر هر بخش قدردانی خواهد شد.